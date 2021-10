Camilla de Lucas é pedida em casamento durante festa de aniversário

A apresentadora e ex-BBB Camilla de Lucas anunciou, neste domingo (17), que está noiva do companheiro, o cantor Mateus Ricardo. Os dois mantém um relacionamento há dois anos.

Nas redes sociais, a artista revelou que o músico a pediu em casamento durante a confraternização que ela realizou para a família em comemoração ao aniversário de 27 anos, completados na quarta-feira (13). "Eu ainda não acredito que ele fez isso! Pois é gente, tô noiva!", escreveu na publicação.

"Prontíssima pra compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos!", declarou aos seguidores sobre o companheiro.

Na gravação, Mateus surpreende a namorada na frente de amigos e familiares. "Quero te pedir em casamento", diz o cantor mostrando um anel de compromisso à apresentadora. Em seguida, Camilla se emociona e questiona "Como assim?", antes de beijar o então noivo e posar para fotos.

Ao compartilhar a novidade, muitos famosos parabenizaram a influenciadora. "Lindos!", vibrou a atriz Giovanna Ewbank. "Chorei", assumiu a também ex-BBB e atriz Carla Diaz. "Quero ser madrinha", pediu Juliette, com quem Camilla disputou a final do BBB 21.

Legenda: Casal está juntos há dois anos Foto: reprodução

Em junho, a artista já havia revelado o desejo de casar em uma entrevista ao Gshow, em que também contou que sonha em usar um vestido de noiva modelo sereia na ocasião.

"É importante para mim e sei que também é para o Mateus. Não pensei em marcas ou estilistas para o vestido, só no modelo, que será sereia. Acho lindíssimo e provavelmente será com um assim que vou me casar", disse na época.

A influenciadora digital participou da edição do BBB 21 e foi escolhida como vice-campeã do reality show, faturando o prêmio de R$ 150 mil.