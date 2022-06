Camila Rodrigues anuncia gravidez nas redes sociais: 'ansiosa para dividir essa notícia'

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para contar que está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Vinicius Campanario. Nas imagens, a artista aparece com um teste de gravidez e segurando a barriga já aparente.

"Vocês não tem noção do quão ansiosa eu estava para dividir essa notícia aqui. Sim, estamos grávidos!", escreveu ela no Instagram. "Foi o dia mais feliz da minha vida, estou realizando o meu maior sonho e espero dividir tudo aqui com vocês da minha gravidez", completou na publicação.

Com a notícia, alguns seguidores e amigos próximos deixaram comentários felicitando-os pela notícia. "Tão lindos parabéns! Que Deus abençoe sempre!", escreveu a atriz Juliana Silveira, conhecida pelo papel na novela 'Floribella'.

Vinicius e Camila estão em um relacionamento discreto, sem muita exposição nas redes sociais. O empresário já é pai de Sofia, de 8 anos.