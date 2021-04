Camila Loures compra Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão

A influenciadora Camila Loures ,26, realizou um sonho de infância ao comprar uma Ferrari vermelha Califórnia, avaliada em mais de R$ 1 milhão.

"Quando eu era criança, eu brincava com a Ferrari de controle remoto do meu irmão sem nem imaginar que um dia eu pudesse ter uma", disse ela no seu perfil no Instagram.

Ela comentou que agora possui uma de verdade em razão da sua força e do seu trabalho. "Obrigada, Deus. Sei que pode soar clichê, mas nunca desista dos seus sonhos. Acredite em você", escreveu Camila.

"Eu desejo que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês, deseje o bem, que isso volta pra você, e nunca duvide ou desista, vocês são capazes", escreveu na publicação.