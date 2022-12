Caio Castro é criticado ao expor novo visual com dreads: 'apropriação cultural'

Caio Castro gerou uma repercussão variada na internet por causa do seu novo visual. O ator aproveitou o fim das gravações da novela Todas as Flores, exclusiva do Globoplay, para ficar loiro e usar dreads.

Em vídeo publicados nas redes sociais, ele foi duramente criticado por estar usando dreads. Alguns internautas alegaram que o ator está praticando apropriação cultural.

“Eu tenho ranço de qualquer branco de dread”, escreveu um internauta. “Branco de dread é uma palhaçada”, disse outro. “Esse papo de apropriação cultural por conta de dreads e trança é um saco. Sim, é apropriação cultural. Acabou”, opinou um terceiro.

Contudo, ele teve comentários positivos em sua publicação. “Cadê meu samurai do coração? Agora é meu Rasta do coração”, elogiou Regina Cazé. "Eu amo”, comentou Giovanna Lancelloti.