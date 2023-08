Caetano Veloso adia shows em Porto Alegre após forte gripe e febre alta

Caetano Veloso adiou shows em Porto Alegre após apresentar sintomas de uma forte gripe com febre alta. O anúncio foi feito pela produção do cantor de 81 anos nessa quinta-feira (17).

As datas da turnê "Meu Coco" na capital do Rio Grande do Sul estavam marcadas para este fim de semana no sábado (19) e domingo (20).

"Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação", diz a nota. A publicação afirma que novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas.

O cantor está "melhorando rapidamente, mas sem condições de cantar nesse fim de semana", disse a esposa Paula Lavigne à reportagem da Folha de S. Paulo.



O último show de Caetano antes da gripe foi no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, no dia 13 de agosto. O evento teve diversos problemas causados pelas fortes chuvas. A apresentação do cantor, originalmente marcada para as 20h30, começou perto de 1h da manhã.