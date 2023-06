Caetano parabeniza os 77 anos de Maria Bethânia: 'Ser irmão e admirador é uma posição peculiar'

Considerada uma das maiores vozes da música brasileira, Maria Bethânia completou 77 anos de idade neste domingo (18). A data foi lembrada com carinho pelo irmão mais velho da cantora. Caetano Veloso homenageou a artista via publicação no Instagram.

"Suponho que a lembrança mais antiga que guardo de mim mesmo é a do dia de seu nascimento, quando escolhi seu nome. Ser ao mesmo tempo o irmão mais próximo e um admirador deslumbrado é uma posição peculiar", afirmou o compositor baiano.

Caetano utilizou fotos de vários momentos dos irmãos, entre elas, imagens dos irmãos juntos em cima do palco. O músico declarou que deve sua profissionalização na música popular ao talento da irmã.

Bethânia é inspiração

"Os cuidados do meu pai exigiam que eu viesse com ela para o Sudeste, quando ela foi convidada para substituir Nara num papel que parecia absolutamente insubstituível", prosseguiu.

E Caetano concluiu: "Sigo aprendendo muito com ela e celebrando a luz que ela produz. Que os orixás e Nossa Senhora da Purificação a protejam sempre. Minha irmã me protege e me inspira."