Bunny Wailer, último integrante vivo do 'Bob Marley & The Wailers', morre aos 73 anos

Bunny Wailer, último membro vivo do Bob Marley & The Wailers, morreu aos 73 anos em Kingston, na Jamaica, nesta terça-feira (2). Segundo publicações jamaicanas, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Bunny estava internado desde julho de 2020, quando foi encaminhado ao atendimento médico após sofrer um derrame. A confirmação da morte nesta terça (2) foi feita por Maxine Stowe, empresário do artista, que fez comunicado à BBC.

Amizade com Bob Marley

Bunny Wailer e Bob Marley mantiveram amizade desde a infância, culminando na formação do The Wailers junto de Peter Tosh, em 1963. Um dos ícones do reggae, ele permaneceu na formação até 1973.

O nome dele, inclusive, surgiu por conta de apelido criado pelo próprio Bob Marley, já que o músico foi registrado com o nome Neville O'Riley Livingston.

Junto do The Wailers, Bunny participou do álbum clássico 'Catch a Fire'. Já na carreira solo, enveredou pelos caminhos na disco music, lançando o 'Hook, Line & Sinker' em 1982.

Além disso, o artista foi reconhecido pelo Grammy, principal prêmio da música mundial. Como melhor álbum de reggae, ele recebeu três prêmios: com 'Time Will Tell', em 1991, 'Crucial! Roots Classics', em 1995, e com 'Hall of Fame', em 1997.