BTS lança coletânea em junho para comemorar nove anos de carreira

O grupo sul-coreano BTS anunciou o lançamento de uma coletânea com três CDs para junho, em comemoração aos nove anos de carreira. "Proof" chega no dia 10 de junho, compilando os hits do conjunto e três faixas inéditas.

A agência Big Hit Entertainment confirmou o lançamento durante live no YouTube nesta quarta-feira (4) e também postou um teaser da logo do álbum nas redes sociais do BTS.

O nome da coletânea, Proof, é uma referência ao nome do grupo, que em coreano é 방탄소년단 (Bangtan Sonyeondan), o que significa "Garotos à prova de bala". O álbum também faz alusão a música "We are Bulletproof pt. 2", presente no Extended Play (EP) de estreia do grupo, "2 Coool 4 Skool".

BTS

O BTS é formado por sete membros: RM, J Hope, Suga, V, Jimin, Jin e Jungkook. Eles debutaram no dia 13 de junho de 2013 pela Big Hit Entertainmment, atual subsidiária da HYBE Labels, uma das maiores companhias de música da Coreia do Sul atualmente.

Fenômeno mundial, eles dominaram a Coreia e o mundo. No ano passado, eles venceram três categorias no American Music Awards (AMA), por "Artista do Ano", "Melhor Banda, Duo ou Grupo - Pop Rock" e "Música de Pop Favorita ".

Eles não são estranhos da premiação, já tendo ganhado outros quatro troféus: um em 2018 e três em 2019.

No MTV Video Music Awards (VMA), o grupo venceu três categorias em 2021: "Melhor Grupo”, “Melhor K-pop” e “Música do Verão”, com “Butter”.

Grammy

Os sete jovens fizeram história também ao serem indicados ao Grammy dois anos seguidos por Melhor Perfomance de Duo/Grupo Pop.

Apesar de não terem vencido, sedimentaram seus nomes como o primeiro grupo sul-coreano a receber indicações. Eles cantaram "Dynamite" na premiação de 2021 e "Butter" na cerimônia deste ano.