Bruno de Luca deve prestar serviço comunitário por omissão de socorro, diz advogada

Após confusão envolvendo o atropelamento de Kayky Brito e possível omissão de socorro, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu autuação do ator Bruno de Luca.

Para entender melhor o que pode vir a acontecer com o artista, o portal Leo Dias conversou, nesta sexta-feira (13), com uma advogada especializada, Antilia Reis. Ela explicou que Bruno de Luca poderá responder por omissão de socorro, como consta no artigo 135 do Código Penal.

Veja também

De acordo com Antilia, o apresentador podia ter feito algo prático para ajudar o amigo atropelado, mas o socorro foi prestado por terceiros. “A pena é de detenção, de um a seis meses ou multa. No parágrafo único temos aumento da pena em metade, pois a omissão resultou lesão corporal de natureza grave“, comentou a advogada.

A entrevistada explicou ainda que, como o caso trata de réu primário, o Ministério Público deve fazer uma proposta, com o objetivo de que Bruno de Luca preste serviços comunitários, podendo ser em hospitais ou alguma outra instituição. Antilia ressaltou, porém, que a omissão de socorro teria um agravante, já que a vítima é um amigo do apresentador, o que poderia resultar até na obrigação de indenizar Kayky Brito por danos morais.

Relembre

No dia do acidente, em 2 de setembro, os dois atores, Kayky Brito e Bruno de Luca, estavam em um quiosque da orla da Praia da Barra da Tijuca (RJ). Kayky atravessou a via correndo e fora da faixa de pedestres, quando foi atingido por um motorista de aplicativo, Diones Coelho. Imagens mostram que o condutor tentou desviar do artista, mas não conseguiu evitar o acidente.

Após Kayky ser atropelado, Bruno foi embora do local sem prestar socorro ao amigo. No dia seguinte, ele afirmou para a Polícia Civil que viu o atropelamento, mas que não sabia que havia sido com o amigo.

A Polícia Civil concluiu que o motorista do aplicativo dirigia a 48 quilômetros por hora, abaixo do limite de velocidade da via, que é de 70 quilômetros por hora. Segundo o inquérito, o motorista teve menos de um segundo para reagir à passagem da vítima em frente ao carro. Por isso, o caso foi arquivado.

Kayky ficou quase um mês internado após o acidente. Inicialmente, ficou na UTI, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Depois, foi para o quarto e, alguns dias depois, recebeu alta, em 27 de setembro. Ele segue com tratamento de fisioterapia e reabilitação.