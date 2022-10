Bruna Marquezine responde Michelle Bolsonaro após ser chamada de 'feia e vulgar'

A atriz Bruna Marquezine quebrou o silêncio após ter sido alvo de comentário da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, no último dia 27 de setembro. No Instagram, Michelle fez um comentário na página de um jornalista, que postou sobre o look da atriz que participou de um desfile em Londres. "A pessoa gostar de ser feia e vulgar", escreveu a mulher de Jair Bolsonaro.

Seis dias depois, neste domingo, Marquezine deu a sua opinião sobre os comentários em uma sequência de stories no Instagram. "A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram”, escreveu a estrela, compartilhando um print do comentário de Michelle.

Críticas ao bolsonarismo

Em outro stories, a atriz também fez críticas ao bolsonarismo. Ela exibiu a análise de um bolsonarista que afirmava que a primeira dama era “classuda”. “Pois é… e ainda inventam que ela, Michelle, teria chamado a Bruna Marquezine de feia e criticou a roupa que ela, Bruna, usava. Duvideó… Michelle é uma mulher classuda, trabalha muito e não perde seu tempo com essas subcelebridades. Mais uma fake news da esquerda”, dizia o usuário.

A atriz retrucou: “E essa é a tal narrativa que os eleitores do Bolsonaro sempre escolhem acreditar. Sempre a negação. Tudo é fake news. Tudo que fortalece e reafirma o discurso absurdo dele, é claro”.