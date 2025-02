Bruna Marquezine manda mensagem para Leo Dias após pedido de desculpas

A treta entre Leo Dias e Bruna Marquezine parece ter tido um passo rumo à resolução. Durante o ‘Fofocalizando’ desta quarta-feira (19), o apresentador revelou que a atriz entrou em contato com ele após assistir, ao vivo, seu pedido de desculpas na edição de segunda-feira (17) do programa.

"Para minha surpresa, uma surpresa enorme, a Bruna, hoje, mandou mensagem para mim, mandou: 'obrigada, Léo'”. O jornalista compartilhou a atitude com os telespectadores e destacou que não esperava a resposta.

Ele acrescentou: “Que bom que meu vídeo chegou até você, que bom que você entendeu que foi absolutamente verdadeiro. Vamos seguir juntos, forte sucesso na sua carreira, conte comigo, conte conosco para o que você precisar. Vamos zerar?".

O comandante do programa de fofocas aproveitou para salientar que as desculpas dele foram ideia dele. “Foi algo que partiu de mim”, desabafou no SBT. E, novamente, Dias se desculpou.

"Somos humanos"

“Desculpa, Bruna, mais uma vez. É saber olhar para trás e ver que você erra demais. Somos humanos, temos que nos policiar muito. A gente faz programa ao vivo, não é fácil. Muito obrigado, Bruna, ganhei o dia com sua mensagem", disse.

Por livre e espontânea vontade, na segunda, Leo usou seu espaço no programa para se desculpar com Bruna Marquezine pelos comentários proferidos anteriormente, sobre a atriz ser arrogante por não ter sido fotografada no evento de aniversário do affair, João Guilherme.