Bruna Marquezine e outras atrizes revelam já ter sofrido algum tipo de agressão

As atrizes Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Isis Valverde deixaram comentário em publicação que pediu a mulheres para se manifestarem se teriam sofrido agressão física emocional ou psicológica no passado. A postagem foi feita pela modelo Yasmin Brunet no Instagram.

Na rede social, Yasmin pediu para que mulheres comentassem um ponto se tivessem passado por algum dos tipos de abuso citados. Cerca de 48 mil comentários haviam sido feitos até o início da manhã desta quarta-feira (14).

Além delas, outras mulheres famosas, como Antonia Morais e Renata Sozzi também se pronunciaram por meio da publicação.

Legenda: Outras atrizes também deixaram comentários Foto: reprodução/Instagram

Na legenda, Yasmin escreveu que "ninguém está sozinha", fazendo referência às agressões sofridas por Pamella Holanda, que divulgou vídeos no qual foram registradas as agressões feitas a ela pelo DJ Ivis.