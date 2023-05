Bruna Marquezine compra mansão de R$ 12 milhões no RJ, diz jornal

A atriz Bruna Marquezine comprou um apartamento de luxo no bairro Ipanema, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Metrópoles, que confirmou a compra, o imóvel é um triplex com piscina e vista para o mar.

A informação foi, inicialmente, divulgada no perfil 'Condomínio da Fifi' no Instagram, que faz publicações relacionadas às casas de famosos. Segundo o perfil, a nova residência de Bruna custou R$ 12 milhões.

A compra vem após a atriz se desafazer da antiga casa. Em 2022, ela vendeu a propriedade que possuía na Zona Oeste da cidade para o cantor sertanejo Michel Teló. A venda teria concedido R$ 15 milhões a Bruna Marquezine, conforme detalhes da coluna de Lucas Pasin, do UOL.

Bruna já chegou a publicar imagens da nova casa no Instagram, mas não se pronunciou abertamente sobre a mudança. A atriz divide a rotina entre viagens aos Estados Unidos, onde tem feito diversas aparições de divulgações do filme 'Besouro Azul', novo lançamento da DC.