Bruna Marquezine compara Taís Araújo e Lázaro Ramos a Beyoncé e Jay-Z

Apostando em sua carreira internacional e uma das estrelas do filme "Besouro Azul", a atriz Bruna Marquezine gravou um vídeo para o canal do YouTube Condé Nast Traveller falando sobre as coisas que a deixam orgulhosa de ser brasileira.

Em um momento do vídeo, ela apresenta personalidades brasileiras como os atores Taís Araújo e Lázaro Ramos, e os compara a Beyoncé e Jay-Z. “Taís é uma das minhas atrizes favoritas. Ela é casada com outro ator, que também é maravilhoso, Lázaro Ramos. Eu diria que eles são como Beyoncé e Jay-Z. Taís sempre foi uma inspiração”, diz Bruna.

Veja também

Nas imagens, a atriz ainda aparece provando comidas típicas brasileiras, como aipim e coxinha, e conta que um dos destinos brasileiros que mais gosta de viajar é a Bahia.

Durante a conversa, Bruna compara o estilo de vida de Nova York ao de São Paulo, enquanto o Rio de Janeiro é mais parecido com Los Angeles.

Em outro momento, a artista ainda explica o significado de algumas expressões em português, como mão de vaca, pisar na bola e arrasou.