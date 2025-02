Bruna Marquezine comenta sobre festa de aniversário de João Guilherme: 'Foi bom demais'

A atriz Bruna Marquezine comentou nesta quinta-feira (6) sobre a festa de aniversário do namorado, João Guilherme, em meio aos boatos de que houve um "climão" entre a artista e a família dele durante o evento realizado na Fazenda Talismã na segunda (3).

Discreta, Marquezine preferiu ficar mais afastada dos convidados e longe das fotos em família, o que causou estranheza entre os internautas. A atriz foi criticada pela atitude de ter ficado mais reclusa, sem interagir com os familiares e amigos na frente das câmeras.

João Guilherme publicou registros da festa em seu perfil no Instagram e Bruna Marquezine deixou um comentário na publicação, afastando a polêmica nas redes sociais.

"Tantos amores reunidos… não trocaria por nada. Que resenha boa", escreveu o namorado da artista na legenda. Sobre a comemoração do aniversário de João Guilherme, Bruna declarou: "Foi bom demais! Você merece", comentou a atriz.

Veja também Zoeira Após boatos de 'climão' com Bruna Marquezine na família, filha de Virginia revela saudade da atriz Zoeira Fãs notam que Bruna Marquezine não segue Virgínia Fonseca no Instagram

Críticas por não aparecer em fotos

Bruna Marquezine foi alvo de críticas nas redes sociais após não aparecer em fotos e vídeos da família de João Guilherme durante a festa de aniversário. Internautas começaram a especular principalmente por ela não estar presente na "cobertura" de Virginia, conhecida por publicar tudo nos stories do Instagram.

Legenda: Virgínia publicou foto de João Guilherme e a família, e a ausência de Bruna foi sentida Foto: Reprodução/Instagram

Quando a atriz aparecia, era somente no fundo dos vídeos. Algumas pessoas acreditam que Bruna ficou desconfortável com a cobertura de Virgínia do aniversário, já que ela sempre manteve a vida pessoal fora dos holofotes.

Após a circulação dos rumores, fãs descobriram que Bruna não segue Virginia, apesar da influenciadora segui-la.

“Povo acha que a Bruna Marquezine é obrigada a ficar 24 horas com o celular filmando tudo igual à Virgínia… Pelo amor de Deus, né? E vamos ser sinceros também: todo mundo sabe que a Virgínia ficou desconfortável com medo de todos gostarem de Bruna e deixarem ela de lado. Isso é óbvio”, opinou uma pessoa no X, antigo Twitter.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.