Bruna Linzmeyer lamenta morte de sua cachorrinha: 'nos deu muito amor'

A atriz Bruna Linzmeyer revelou que está passando por momentos difíceis ao anunciar a morte de sua cadelinha Paulina, que faleceu na última quinta-feira (7).

A artista fez uma publicação em homenagem à cachorrinha nas redes sociais, com várias fotos e um relato sobre como ela foi adotada. Paulina fez parte da família Linzmeyer por 12 anos.

"Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso ela tinha esse nome", escreveu Bruna.

Veja a publicação

"Nossa Paulina, nossa Polis, partiu anteontem 💔, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço", finalizou a atriz.

Nos comentários da publicação, Bruna recebeu o apoio de amigos e fãs. "Meus sentimentos, amor meu! Será sempre eterna no coração de vocês. Fiquem bem", escreveu a atriz Leticia Salles. "Dói tanto o coração, né?! Parabéns por ter feito a vidinha dela ter dias tão bonitos”, comentou outra seguidora.