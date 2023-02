Bruna Griphao se confunde e passa lenço com desinfetante no olho

Durante o café da manhã, nesta quinta-feira (9), a atriz Bruna Griphao se confundiu e acabou passando um lenço embebido com desinfetante no olho. Após passar no local, ela questionou: “Isso aqui não é para passar no rosto não, né?”.

Cara de Sapato que estava na cozinha com ela, Ricardo e Paula logo a alertou que se tratava de desinfetante, e pediu para que ela lavasse o rosto. “Claro que não! No rosto? Você é louca?”, perguntou o atleta.

“Passei no olho”, explicou Bruna. “Que isso? Que isso? Isso é desinfetante, Bruna! Molha aqui. Vem molhar o rosto! Você é louca?”, disse Cara de Sapato.

Bruna justificou dizendo que achou que se tratava de lenço umedecido para passar no rosto.

Na festa do Líder Gustavo, na madrugada de hoje, Bruna e Larissa se envolveram em uma polêmica na internet. Nas redes sociais, internautas pediram para que Larissa fosse expulsa após dar um tapa no braço de Bruna.

Vídeo do lenço: