Bruna Griphao faz declaração para a mãe nas redes sociais: 'presente do meu ano'

A atriz Bruna Griphao, atualmente no ar na novela 'Nos Tempos do Imperador', usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (18) para se declarar para a mãe, Barbara Grigoriadis.

No Instagram, em uma galeria com imagens afetuosas, a atriz mostrou momentos passados juntos no Rio de Janeiro, pedindo à mãe que retorne em breve. Veja:

"Mãe, só Deus sabe o quanto ter você aqui me fez plenamente feliz. Sua presença singular alegra minha vida e a de todos ao seu redor. Você é uma potência", disse em parte do texto elogiando a mãe.

Nos comentários, amigos próximos da artista e fãs deixaram o carinho às duas. "Esses dias com você aqui foram o maior presente do meu ano. O seu amor preenche todos os cantos da minha casa, do meu coração e da minha alma. Volta logo, tô te esperando", finalizou.

Mudança de visual

Recentemente, Bruna já havia chamado atenção na Internet após mudança da cor do cabelo com o fim das gravações de 'Nos Tempos do Imperador'.

"Princesa Leopoldina está de férias", escreveu a atriz em uma publicação anterior na mesma rede. Anteriormente, ela estava com os cabelos mais escuros por conta da personagem na trama.