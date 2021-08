Bruna Biancardi e Neymar se conheceram em Réveillon no RJ; saiba mais sobre a influenciadora

A influenciadora digital Bruna Biancardi, apontada como o novo affair de Neymar, virou assunto da web no início desta semana após ser flagrada ao lado do jogador. Segundo o jornal Extra, ela foi uma das convidadas da festa do atleta no Réveillon de 2021, realizada em Mangaratiba, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Legenda: Além de se parecer fisicamente com Bruna Marquezine, Bruna Biancardi possui o mesmo nome Foto: reprodução

O nome e a semelhança da modelo com Bruna Marquezine, no entanto, foi o que mais chamou atenção na imagem divulgada. Ainda conforme a publicação carioca, ela teria sido convidada a passar alguns dias com Neymar na Europa.

Na segunda-feira (2), por exemplo, os dois foram fotografados juntos em Formentera, na Espanha. Na companhia dos filhos e amigos próximos de Neymar, eles fizeram passeio de iate enquanto eram filmados pelas câmeras.

Ex-namorado famoso

Conforme informações da colunista Fábia Oliveira, Bruna Biancardi também é modelo e namorou o ex-vocalista da Banda Fly, Caique Gama, por mais de cinco anos.

Legenda: Bruna e Caique tiveram relacionamento durante cinco anos Foto: reprodução/Instagram

A jovem, que tem 27 anos, se formou em Negócios da Moda. Segundo a coluna em questão, ela se apresenta como Gerente de Marketing e E-commerce.