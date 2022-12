Bruce Willis aparece em jantar com a família após se afastar da vida pública; veja

Ex-ator, Bruce Willis fez uma rara aparição na última terça-feira (13). A atriz e ex-esposa de Bruce, Demi Moore, postou, em seu Instagam, fotos de um jantar em que ele aparece com sua família. Na legenda ela escreveu: "Nós somos uma FAMÍLIA!!! Entrando no espírito das festas de final de ano".

A filha do ator, Scout LaRue Willis, também compartilhou alguns momentos de interação entre Bruce e as filhas: "Noite de jantar em família".

Foto: Reprodução/ Instagram

DOENÇA NEURODEGENERATIVA

No início deste ano, o ator se aposentou após o diagnóstico de afasia, doença que afeta a comunicação.

"Para os maravilhosos fãs de Bruce, como família, nós gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele", disse a publicação no Instagram.

A afasia é uma condição neurodegenerativa que afeta a capacidade de comunicação verbal e, conforme evolui, prejudica também a escrita.

Ela pode ser causada por:

AVC (acidente vascular cerebral);

Aneurisma;

Infecções cerebrais;

Tumores e;

Outras doenças degenerativas que afetam o cérebro.