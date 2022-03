Brothers distribuem placas de traidor, manipulador e medroso no Jogo da Discórdia do BBB 22

No tradicional Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), os participantes do BBB 22 tiveram de distribuir flechas de traidor, manipulador e medroso. Na dinâmica, cada brother precisava escolher um participante, colocar a flecha no avatar e explicar o motivo da escolha.

A placa mais utilizada pelos brothers foi de 'manipulador', sendo Arthur Aguiar o participante mais escolhido para o posto, enquanto a de 'medroso' foi a menos utilizada.

O emparedado Pedro Scooby abriu o jogo, dando a placa de traidor para o líder Lucas, que o colocou no paredão da semana. O surfista alegou que Lucas se baseou em um fundamento falso sobre seu jogo e sua vida. Lucas revidou e explicou que seu voto no último domingo (13) no surfista foi estratégico.

Legenda: Arthur recebeu a placa de 'manipulador' de Natália, Linn da Quebrada, Laís e Eslovênia Foto: Reprodução/Globo

O clima também ficou tenso entre Jessi e Scooby, que discutiram quando a sister alegou que o atleta manipulava suas falas, as tornando negativas.

Já Laís acusou Arthur de manipular as pessoas em benefício próprio e dos amigos, e criticou a atitude do brother ao dizer que joga sozinho. Segundo ela, o ator se compara com ganhadores do BBB. Arthur rebateu, dizendo que a sister tira suas falas de contexto.

Veja as escolhas do Jogo da Discórdia