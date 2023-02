Britney Spears garante aos fãs que está bem após boatos da morte dela: 'estou muito viva'

Após a imprensa internacional circular boatos de que Britney Spears teria morrido, a artista se pronunciou no Instagram nesta sexta-feira (10). "Nesta semana, as notícias disseram que eu quase morri, e que eu tenho agentes e 'médicos', mas estou bem e muito viva", declarou.

Em vídeo, a dona dos hits 'Toxic' e 'Oops! … Did It Again' apareceu dançando, enquanto usava saia, botas, top e um casaco de pele.

"Eu não tenho "médicos"! Tomo Prozac para depressão e é isso! Sou uma pessoa extremamente aborrecida! Fico frustrada em saber que qualquer agência de notícias diria algo sobre isso!", disse.

Britney Spears Cantora "É pior do que uma piada cruel porque as pessoas realmente acreditam nestas coisas e em todos os meus esforços para melhorar, e minha rotina de oração e terapia parece não adiantar de nada quando as pessoas podem dizer coisas incrivelmente erradas!"

Por fim, concluiu: "mude de assunto, chega de drama. No momento eu gosto de vestidos de diamantes e moda funky".

Boatos da morte

O site TMZ publicou que a família de Britney organizava uma intervenção com medo de que ela "morresse". A intervenção ocorreria porque ela posta vídeos dançando e girando.

O portal estadunidense ainda compartilhou, segundo fontes próximas, que a cantora interrompeu o consumo de medicamentos responsáveis por estabilizar o humor.

Testemunhas que encontraram com Britney em um restaurante no último mês, afirmaram que ela estava agindo como "maníaca".