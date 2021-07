Britney Spears é autorizada a escolher o próprio advogado contra tutela do pai

A cantora norte-americana Britney Spears, 39 anos, foi autorizada a contratar o próprio advogado em audiência nessa quarta-feira (14). A artista também pediu que seu pai, Jamie Spears, seja investigado pela Justiça por abuso de sua tutela. As informações são do portal G1.

Conforme o canal de notícias NBC News, a cantora se emocionou durante participação por telefone, além de ter afirmado o desejo de abrir acusações formais contra o pai. "Essa tutela permitiu que meu pai arruinasse minha vida", destacou Britney.

No Instagram, Spears agradeceu o apoio dos fãs. "Vocês não têm ideia do que significa para mim ser apoiada por fãs tão incríveis! Deus abençoe todos vocês!", escreveu. Ela compartilhou vídeo andando a cavalo e dando piruetas na grama em comemoração pela decisão judicial.

O namorado de Britney, o modelo Sam Asghari, seguiu a alegria da companheira. "A internet está prestes a explodir #freebritney", publicou, em alusão ao movimento iniciado em prol da cantora.

A juíza Brenda Penny permitiu à intérprete de "Piece of Me" a contratação do advogado Matthew S. Rosegart para representá-la no caso. Além de antigo promotor federal, segundo o New York Times, profissional é conhecido em Hollywood e deve adotar uma postura mais agressiva em relação ao fim da tutela.

Segundo o jornal The Guardian, o advogado já representou artistas como os cineastas Steven Spielberg e Kenneth Lonergan, além do ator Sean Penn.

Tutela abusiva

Britney Spears, em depoimento feito em junho, classificou a decisão judicial que concede ao pai pleno controle sobre a vida da cantora como abusiva, idiota e constrangedora.

A artista alegou ter sido impedida de escolher seus próprios representantes, casar-se novamente e até mesmo ter filhos. O pai da artista permaneceu como tutor legal dela em decisão divulgada após o depoimento, a qual não estava vinculada à fala.

Segundo levantamento da revista Forbes, Jamie Spears teria acumulado pelo menos US$ 5 milhões ao longo de 13 anos.

Os documentos legais necessários para encerramento da tutela, vigente desde 2008, ainda não foram apresentados — o advogado indicado pela Corte, Samuel Ingham, renunciou ao cargo na semana passada.

Legenda: Fãs de Britney Spears têm acompanhado processos judiciais relativos à cantora Foto: Emma McIntyre/Getty Images North America/Getty Images/AFP

Fãs de Britney protestaram pelo fim da tutela em frente ao tribunal onde a audiência dessa quarta ocorreu, em Los Angeles.