Britney Spears desabafa após afirmações de filhos sobre tutela: 'não sou perfeita'

Mais uma polêmica envolvendo a família de Britney Spears tomou conta das redes sociais nesta semana. A cantora se pronunciou após Jayden, seu filho caçula de 15 anos, afirmar em entrevista que a relação com a mãe vai levar tempo para ser consertada.

Britney publicou um vídeo, nesta segunda-feira (5), relembrando os abusos que sofreu do pai, James Spears, quando ele era seu tutor e exercia o controle legal de sua carreira e vida pessoal. "Eu entendo totalmente porque minha família tem um problema com a minha independência. Talvez porque eu nunca fui", começou.

A artista ainda criticou o interesse financeiro da família:

"Jayden, não mine meu comportamento como toda minha família sempre fez. 'Eu espero que ela melhore', 'Eu rezo por ela'. Rezar por qual motivo?", questionou. "Vocês querem que eu melhore para que eu possa continuar dando 40 mil por mês ao seu pai? Ou a razão por trás de vocês serem odiosos é porque não irão receber mais nada de mim em dois anos?", argumentou.

"Se eu não enchesse vocês de presentes e se eu não fizesse uma comida maravilhosa, eu nunca era boa o suficiente. Aquela vez que eu olhei nos olhos de vocês e disse que queria vê-los com uma maior frequência, vocês ligaram para o seu pai e eu nunca mais os vi", continuou.

"Você testemunhou a maneira como minha família me tratou, e isso é tudo o que você sabe. Vocês secretamente amam dizer que tem algo de errado comigo. Honestamente, meu pai deveria passar o resto da vida dele na cadeia. Eu não acredito mais em Deus pelo jeito como meus filhos e minha família me trataram. Não há mais nada no que acreditar", finalizou ela.