Bridgerton ganha trailer oficial da 2° temporada; assista

O tão esperado trailer oficial da segunda temporada de Bridgerton foi divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (9). Imagens inéditas da sequência da série, que estreia no dia 25 de março, também foram publicadas.

Nas novas fotos, é ilustrada uma cena fiel ao livro, em que Anthony, interpretado por Jonathan Bailey, aparece jogando Pall Mall (esporte popular entre os séculos XVI e XVII, conhecido como bilhar de gramado).

Assista ao trailer

Os novos episódios da aclamada série contam a história romântica de Lord Anthony Bridgerton em busca do amor, assim como na literatura. Bridgerton é uma produção da Netflix e da Shondaland, com produção executiva de Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen, que também é criador da série.

Legenda: Assim como no livro, Anthony aparece praticando Pall Mall Foto: Divulgação/Netflix

Confira resumo da segunda temporada de Bridgerton

A segunda temporada de Bridgerton acompanha o Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Beiley), irmão mais velho da família e visconde, enquanto ele busca pela esposa ideal.

Impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia.

Legenda: Netflix divulga poster oficial da segunda temporada de Bridgerton Foto: Divulgação/Youtube

Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele - um amor verdadeiro não estava no topo de suas prioridades - e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados.

Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope (Nicola Coughlan) continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.