Brendan Fraser reafirma que não participará da cerimônia do Globo de Ouro após denúncia de assédio

O ator Brendan Fraser, um dos concorrentes na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama do Globo de Ouro 2023, afirmou que não irá comparecer à cerimônia. O motivo seria a acusação de assédio sexual que fez direcionada a Philip Berk, ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

A associação em questão é justamente a responsável pela organização do prêmio. Fraser concorre com o filme 'A Baleia', dirigido por Darren Aronofsky, no qual interpreta o personagem protagonista.

Denúncia de assédio

Brendan Frase fez a denúncia ainda em 2018, em entrevista à revista GQ. Segundo ele, Philip Berk o apalpou durante um almoço no Hotel Beverly Hills em 2003. Exatamente por isso, revelou que não compareceria ao prêmio caso fosse indicado novamente.

"Tenho mais história com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood do que respeito. Não, não participarei", compartilhou durante uma nova entrevista concedida à publicação. "Minha mãe não criou um hipócrita. Podem me chamar de várias coisas, mas não disto", complementou.

Apesar da denúncia, Philip Berk não sofreu nenhuma medida disciplinar por conta do caso. Mesmo tendo admitido o toque no ator, a associação concluiu que o incidente não passou de uma piada.

Entretanto, Fraser já revelou que o incidente foi um dos fatores que o levaram a sumir de Hollywood por um tempo. O ator retornou, agora, com o filme 'A Baleia'.