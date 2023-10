Brasileira participante do MasterChef no Reino Unido recebe ajuda médica após sopa 'explodir'

Ao preparar uma sopa no liquidificador, a chef brasileira Cristina Maia, 51 anos, participante do "MasterChef: The Professionals" do Reino Unido, tomou um susto e se machucou quando o alimento quente "explodiu". Ela foi atingida no rosto e precisou de atendimento médico.

O incidente, no episódio da última terça-feira (24), resultou em uma queimadura no queixo da cozinheira e em seu afastamento da produção. Ao noticiar o ocorrido, o jornal inglês The Sun disse que não se sabe ainda se a saída de Cristina é temporária ou se ela está fora da competição.

Durante o programa, a chef tentou abrir a tampa do liquidificador, que aparentemente estava presa e, ao conseguir, o alimento se espalhou pelo rosto dela. Cristina chegou a pedir desculpas várias vezes. Os jurados a acudiram e explicaram que ela tinha que se ausentar para receber ajuda médica, em um pronto-socorro. A chef Monica Galetti, uma das juradas do reality, lamentou o ocorrido. “Eu estava realmente ansiosa para experimentar o prato dela”, disse.

Na rede social X (antigo Twitter), o público do programa se manifestou, em solidariedade à chef. “Pobre Cristina. Isso pareceu muito doloroso. Eu também me queimei assim uma vez e foi muito desagradável. Espero que ela esteja bem. Ela levou um susto terrível. Senti por ela”, disse uma pessoa. “À luz do incidente de ontem relativo a Cristina, @MasterChefUK. As instruções dos usuários sobre líquidos quentes são claras. Talvez devido à pressão do tempo, isso foi esquecido e a levou a escaldar”, comentou outro perfil.

Cristina Maia é brasileira, natural de Recife, mas vive na Inglaterra há cerca de 20 anos. Em seu site oficial, ela diz que trabalha no restaurante londrino Spook. Ela já cozinhou em eventos como o casamento da Princesa Beatrice e as festas oficiais pós-cerimônias dos prêmios Bafta e Olivier.