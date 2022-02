Brasileira de Recife é eleita Miss Alemanha 2022; saiba mais sobre ela

Domitila Barros, uma brasileira de 37 anos, foi eleita a Miss Alemanha 2022 no último sábado (19). Natural de Recife, ela mora em Berlim e é ativista social, modelo, atriz e influenciadora digital.

Desde a adolescência, a vencedora mostrou aptidão para projetos que envolvem causas sociais. Domitila cresceu em uma favela do Recife, chamada "Linha do Tiro". Ela trabalhou, ainda muito jovem, em um projeto criado por seus pais, que ensinava crianças da comunidade a ler e escrever, com apoio de aulas de teatro e dança.

Por conta do trabalho desenvolvido no projeto social, a Unesco a convidou para um evento nos Estados Unidos, onde recebeu um prêmio chamado Millennium Dreamer Award.

Brasileira fez história na Alemanha

Domitila se formou em Serviço Social em Pernambuco. Em 2006, ganhou uma bolsa de estudos e resolveu se mudar para a Alemanha para fazer mestrado em ciências políticas e sociais na Universidade Livre de Berlim. Na época, ela passou a trabalhar também como modelo e atriz. Hoje, também é uma "influenciadora verde" e tem mais de 170 mil seguidores no Instagram.

Além disso, Domitila Barros também está à frente de uma loja online alemã que vende produtos sustentáveis feitos por mães solteiras de comunidades brasileiras.