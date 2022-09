Boninho revela quais famosos não estarão no BBB 23 e nega seleção

Boninho, um dos diretores do Big Brother Brasil, usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para falar sobre as especulações relacionadas ao elenco do grupo Camarote, que inclui nomes famosos, na 23ª edição do reality show. No vídeo, ele contou quem não deve entrar no programa.

"Entendendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão… não está no Big. Yasmin… não está no Big. Isabella… também não está no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother, na boa", disse, referindo-se a Yasmin Brunet e Isabella Santoni.

O momento, segundo ele, agora é outro, já que a seleção do restante do elenco continua. "Agora a gente está colhendo, ligado no pessoal do Pipoca e a próxima parada é Salvador, fica ligado", explicou o diretor.

Fortes especulações

Ainda na semana passada, Boninho já havia citado o programa em um Stories do Instagram. Usando da ironia, ele revelou que sequer teria escolhido os nomes para a edição deste ano.

"Quem vai? Quem não vai? Quem eu escolhi? Quem eu não escolhi? Não escolhi ninguém ainda. E vai começar aquele negócio: 'Ah, ele me escolheu! Quero aparecer!'. Mas estou preparando um capacete novo, que em breve vocês vão conhecer", revelou na ocasião.