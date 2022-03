Boninho entrará na casa do BBB 22 no sábado (2)

Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB) 22, anunciou que entrará no reality sábado (2). No Instagram, ele deu detalhes de como irá acontecer. Fantasiado, ele pretende participar da festa do fim de semana.

Na rede social, Boninho mandou um recado ao apresentador Marcos Mion e pediu para ele emprestar a fantasia de Globolinho, assistente de palco do programa "Caldeirão com Mion".

Assista:

"Dá para você me emprestar o Globolinho? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinho vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum. Então fica marcado, sábado que vem, tô de Globolinho na festa do 'BBB'", disse o diretor.

Na legenda do vídeo, o diretor do BBB 22 ainda prometeu fortes emoções no programa e escreveu: "Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo!".