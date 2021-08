Boninho dá detalhes sobre novo programa de Fernanda Gentil

Aos poucos vão sendo revelados os detalhes do programa que Fernanda Gentil, 34, vai comandar nos domingos da Globo a partir de outubro. Boninho, 59, que é diretor de núcleo da emissora, confirmou que a atração vai se chamar Zig Zag.

Ele também deu alguns detalhes sobre o programa. Segundo ele, algumas publicações estavam afirmando que se trataria de uma atração voltada para o público adolescente, mas esse não seria o caso.

"É um game mega bacana, criativo, diferente...", adiantou. "É um jogo em que a gente vai trazer muita gente para brincar. Fernanda [estará] no comando, vai ser bem curioso. Foi uma encomenda do [diretor] Amauri [Soares], do canal, da Globo. E a gente criou um game diferente. Então fica ligado, é legal, é diferente."

Mudanças

O anúncio do programa pegou a todos de surpresa no final de julho, quando a Globo anunciou que Luciano Huck estrearia em setembro aos domingos. Até então, a saída da apresentadora do Se Joga não havia vazado.

Huck vai para os domingos na vaga deixada pela saída de Faustão, que deixou a emissora após 32 anos e assinou com a Band. Com isso, ele foi deslocado para os domingos e Marcos Mion assume o Caldeirão até o fim do ano.

No meio das mudanças, o Se Joga foi descontinuado, pelo menos por enquanto. O Zig Zag, por sua vez, deve ocupar o começo das tardes de domingo, antes do futebol.