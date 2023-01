Bom Dia Ceará completa 40 anos nesta terça-feira (3)

Um dos jornais mais populares e de credibilidade do Estado, o Bom Dia Ceará, jornal matinal da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, celebra, nesta terça-feira (3), 40 anos de história.

Ao longo desta semana serão exibidas reportagens especiais relembrando as coberturas marcantes, além de depoimentos de jornalistas que passaram pelo jornal e seus bastidores.

"O Bom Dia Ceará entra no ar cedinho e já traz as primeiras informações para quem tá começando o dia. A gente fica atento ao trânsito e ao tempo e alerta sobre interdições e alagamentos. Com equipes ao vivo na Capital e no interior, o jornal consegue mostrar o que está acontecendo no Ceará, enquanto, também, leva as notícias de economia, saúde e segurança pública", diz a apresentadora Raíssa Câmara, há três anos no comando do jornal.

"Abrimos espaço para ouvir as queixas da população e cobramos soluções para os problemas. O jornal presta um serviço importante porque, além de informar, também dá voz para a população. São duas horas e meia no ar. Então, ainda temos tempo para as notícias de esporte e aquela conversa descontraída enquanto tomamos um gole de café junto com o telespectador. O que me encanta no Bom Dia Ceará é essa proximidade com o público que parece abrir as portas de casa pra gente", analisa Raíssa.

40 anos de jornal

O gerente de jornalismo da TV Verdes Mares, G1 Ceará e TV Verdes Mares Cariri, Marcelino Leal, explica que a programação comemorativa dos 40 anos do Bom Dia vai contar, também, com a participação de jornalistas que fazem o jornal em outros estados do País e um link ao vivo com os jornais Hora Um e Bom Dia Brasil.

"O Bom Dia Ceará tem a missão diária de levar aos telespectadores de todo o Estado a agenda do dia, as notícias que repercutem na madrugada e nas primeiras horas da manhã e muita prestação de serviço. Para isso, temos repórteres em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, que trazem notícias não apenas dessas cidades, mas de toda a região onde estão localizadas, trazendo os destaques do esporte, do clima, da economia e da política, além da participação de comentaristas, ao vivo. O Bom Dia tem, ainda, repórter em Brasília, repercutindo as decisões federais que afetam a vida do cearense", explica.

O Bom Dia Ceará vai ao ar de segunda a sexta, das 6h às 8h30, na TV Verdes Mares, com a apresentação de Halisson Ferreira e Raíssa Câmara.