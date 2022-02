Bob Saget morreu de traumatismo craniano, anuncia família do ator de 'Três é demais'

O comediante americano Bob Saget, estrela da série de televisão "Três é demais" ("Full House", no original) nas décadas de 1980 e 1990, que foi encontrado morto no mês passado em um quarto de hotel na Flórida, morreu em decorrência de um traumatismo craniano, informou a família em um comunicado.

“As autoridades determinaram que Bob faleceu de traumatismo craniano. Eles concluíram que ele acidentalmente bateu a parte de trás de sua cabeça em alguma coisa, não pensou nisso e foi dormir”, disse a nota. “Nenhuma droga ou álcool estava envolvido”.

Os parentes acrescentaram que a demonstração de amor do fãs do artista "tem sido um grande conforto", o que é motivo de gratidão.

“Enquanto continuamos a chorar juntos, pedimos a todos que se lembrem do amor e do riso que Bob trouxe a este mundo e das lições que ele nos ensinou: ser gentil com todos, deixar as pessoas que você ama saberem que você as ama e para enfrentar tempos difíceis com abraços e risos”, concluiu o comunicado.

Óbito

Saget, de 65 anos, atuou como Danny Tanner, um viúvo pai de três filhas, cujos esforços para criá-las com a ajuda do cunhado Jesse e de seu amigo Joey formaram o núcleo da popular série de televisão "Três é demais", de oito temporadas, no ar de 1987 a 1995.

O ator também foi um popular apresentador do programa "America's Funniest Home Videos" ("Os vídeos caseiros mais engraçados da América", em tradução livre).

Recentemente, Bob fez uma turnê pelo país. Apenas algumas horas antes do anúncio de seu falecimento, Saget publicou um tuíte, dizendo o quanto havia gostado de se apresentar em Jacksonville, no estado da Flórida.

O ator deixa sua esposa, Kelly Rizzo, e três filhos. "Bob Saget era um comediante amado e que desafiava os limites. Sentiremos sua falta", afirmou o canal Comedy Central em sua conta oficial no Twitter.