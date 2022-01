Bob Saget, ator da série 'Três é Demais', morreu enquanto dormia e 'sem sofrimento', diz site

Bob Saget, ator da série "Três é Demais" (Full House), morreu enquanto dormia e "sem sofrimento", conforme apontado na investigação. O artista de 65 anos foi encontrado morto no quarto de um hotel em Orlando, nos EUA. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

Segundo a publicação, Saget foi achado por um segurança do hotel. O corpo dele estava na cama, encolhido e coberto. As luzes estavam apagadas. Bob Saget havia ligado para a esposa antes de dormir. No dia seguinte, com a demorar em ter contato, a mulher ligou para o hotel pedindo informações.

A causa oficial da morte ainda é investigada e só deve ser concluída em março. A possibilidade de overdose foi descartada na necropsia. "O sr. Saget é um homem de 65 anos, que foi encontrado inconsciente em seu quarto de hotel. Neste momento, não há evidências de uso de drogas ou de algum ato ilegal", afirmou o legista que atendeu a ocorrência.

O ator nasceu em 1956, na Filadélfia, e ficou conhecido em todo o mundo ao interpretar Danny Tanner na série "Três é Demais". Ele também participou da série "How I Met Your Mother", sitcom exibida entre 2005 e 2014, na qual fazia a voz de Ted Mosby, personagem que contava histórias de sua juventude aos dois filhos.