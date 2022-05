Boatos de Domingos Montagner com Cleo Pires teriam causado crise no casamento do ator

O casamento do ator Domingos Montagner, que faleceu em 2016, teria ficado balançado após boatos de um envolvimento entre ele e Cleo Pires. A informação é contada em capítulo do livro 'O Espetáculo Não Para', biografia que conta detalhes inéditos sobre a vida do ator.

Os boatos saíram na mídia em 2012, quando ele contracenou com Cleio na novela 'Salve Jorge', da Rede Globo. "As pesquisas de opinião mostravam que o público adorava os encontros tórridos de Zyah e Bianca, de Cleo Pires, mas torciam mesmo para o personagem de Domingos terminar a novela com Ayla, interpretada por Tânia Khalil", diz o livro.

Segundo a obra, a escritora da novela, Glória Perez, soube aproveitar o sucesso de Zyah e, portanto, o personagem cresceu na trama. Porém, a esposa do ator não gostou da repercussão.

"Em pouco tempo, Domingos precisou lidar com os paparazzi e as fofocas de que tinha um caso com Cleo na vida real. Luciana (mulher do ator) não gostou nem um pouco, mas o casamento de 12 anos não haveria de terminar por conta de notícias de tabloide", continua o livro sobre o asunto.

Lançamento de biografia

O livro em questão foi escrito por Oswaldo Carvalho e lançado no último dia 4. Na ocasião, Camila Pitanga, amiga do ator, e a viúva Luciana Lima compareceram à noite de lançamento da biografia.