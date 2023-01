'Bizarro': Vitão confunde frango com rã na estreia de 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua'

Novo reality da TV Globo, "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" estreou neste domingo (29) já reservando instantes hilários ao público. A parte mais engraçada coube a Vitão, que confundiu frango com rã.

"Mano, que bagulho estranho, velho. Compridão, as pernas compridas", confessou o cantor enquanto analisava a carne de rã. “Ele tá fazendo o que quiser”, disse Sandra, mãe do artista, ao vê-lo refogar cebola sem azeite. As informações são do gshow.

Legenda: A tônica do reality é reunir três famosos que, com a ajuda das respectivas mães, precisam provar ter talento na cozinha Foto: Reprodução/Globo

A tônica do reality é reunir três famosos que, com a ajuda das respectivas mães, precisam provar ter talento na cozinha. No primeiro episódio, além de Vitão, participaram Mayana Neiva e Mumuzinho. A atração é comandada por Leandro Hassum.

Júri exigente

Paola Carosella e João Diamante assumem o júri do programa. Os três competidores não só precisam escutar ordens das mães, como também têm que passar por diversas provas na cozinha. Uma delas foi criar um prato usando um ingrediente secreto: carne de rã.

“Nunca comi rã. É moreninha, é mais clarinha? Eu até me assustei. Mas vai dar certo”, brincou Mumuzinho. Mayana Neiva, por sua vez, foi clara: "Gente, rã eu não tenho nem coragem de experimentar".

No momento de preparar as guarnições, Vitão e Sandra escolheram um ovo, algo que não foi bem visto por Paola. "É uma ramlet! Uma mistura de rã com omelete", justificou o cantor.

Contudo, quem levou a melhor na primeira prova foi Mumuzinho e dona Madalena, chamada de "Mada". Mayana e a mãe, Magdala, ficaram em segundo. Com isso, Vitão e Sandra - e a "ramlet" - deixaram a competição.

As duas duplas que permaneceram na competição foram para o segundo desafio, cuja prova era ter domínio na panela de pressão. Mesmo nunca tendo feito feijão, Mayana fez bonito e ganhou o primeiro episódio do reality.