Bill Cosby tem condenação por agressão sexual anulada pela justiça da Pensilvânia

O comediante americano Bill Cosby, 83, teve a sua condenação por agressão sexual anulada pela Suprema Corte do estado americano da Pensilvânia, nesta quarta-feira (30).

O caso

Cosby, que interpretava uma figura paterna amável no sucesso televisivo "The Cosby Show" nos anos 1980, foi considerado culpado de drogar e abusar sexualmente de Andrea Constand, uma ex-administradora da Universidade Temple, em sua casa na cidade de Filadélfia, em 2004.

Ele cumpriu mais de dois anos da sentença. A defesa de Cosby sempre negou as acusações e as alegações semelhantes feitas contra ele por mais de 60 mulheres pelo mesmo motivo. Os ataques teriam acontecido entre 1960 e 2000.

Segundo a revista People, a nova sentença do tribunal afirma que Cosby "deve ser libertado [da prisão] e qualquer processo futuro sobre essas acusações em particular deve ser barrado".

Liberdade condicional negada

No fim do mês de maio, Cosby teve sua liberdade condicional negada. Ele iria deixar a prisão obedecendo algumas restrições que seriam impostas pela Justiça, segundo o site TMZ.

Cosby teria desrespeitado alguns pontos essenciais para que pudesse ter a liberdade condicional. Ainda segundo o site, ele não participou de um tratamento para agressores sexuais.

Segundo Andrew Wyatt, porta-voz do comediante, membros do conselho de liberdade condicional já tinham avisado ao comediante que se não se submetesse ao tratamento para agressores sexuais, não teria permissão. No entanto, Cosby já acreditava que a Suprema Corte do estado da Pensilvânia iria anular a decisão e fazer um novo julgamento.