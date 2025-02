Bianca Censori não será punida após nudez no Grammy; entenda

A modelo Bianca Censori, namorada de Kanye West, não será punida após aparecer nua no tapete vermelho do Grammy de 2025. A informação foi confirmada ao site gringo TMZ pelos organizadores da premiação.

O departamento de polícia de Los Angeles também disse ao meio de comunicação que não recebeu nenhuma queixa sobre o ocorrido.

Veja também Zoeira Relembre polêmicas envolvendo Bianca Censori, esposa de Kayne West que surgiu nua no Grammy 2025

Kanye West foi convidado para o Grammy e pediu para desfilar com a companheira no tapete vermelho do evento. No entanto, ao posar para os fotógrafos, Bianca surpreendeu ao tirar o casaco preto e exibir o vestido transparente. Os organizadores confirmaram que foram surpreendidos com a atitude.

Bianca já é conhecida na mídia internacional pelo visual ousado. Em 2023, ela apareceu nua em público, segurando apenas um travesseiro. A modelo, inclusive, já virou notícia por fazer sexo oral em Kanye West durante viagem a Itália.