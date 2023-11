Bia Miranda diz ter sofrido violência na infância pela mãe, Jenny Miranda, diz colunista

A briga familiar entre Jenny e Bia Miranda ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (2). Desta vez, a vice-campeã de 'A Fazenda 14' relata situações de violência que teria sofrido com a mãe.

As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, que teve acesso a áudios de Bia expondo a situação.

A conversa obtida é de agosto de 2022 e aconteceu através do direct do Instagram. Na ocasião, Bia Miranda conversava com uma mulher, quem chamou de tia.

“Você não sabe o que acontece. É por isso que ninguém pode opinar, vocês não sabem o que aconteceu. Eu sempre fui espancada pela minha mãe, desde que eu tinha 11 anos. Eu morava de casa em casa. A mulher que a minha mãe botou pra cuidar de mim, me deixava morando na rua, esfregava minha cara no meu próprio vômito, quando eu tinha apenas oito anos”, disse Bia em um dos áudios.

Ela menciona, em seguida, que Jenny Miranda a obrigava a limpar a casa e a xingava sempre que podia. “Com 11 anos, minha mãe começou a cuidar de mim. Cuidar não, né? Me levou pra morar com ela. Ela só me pedia pra limpar a casa e só sabia me xingar. Minha mãe tem inveja. Meu pai tá do meu lado, todo mundo tá do meu lado. A senhora pode conhecer ela pela rede social e até ter visto, mas você não sabe quem ela realmente é”, falou.

Comportamento

Na época, quando ainda se relacionava com Gabriel Roza, Bia chega a dizer que não dependia mais da mãe e enfatizou o comportamento narcisista dela. “Eu já cansei. Eu tô casada, tô morando sozinha, eu não dependo mais dela. Se ela cuidasse de mim como mãe, eu teria respeito. É minha mãe. Mas ela é uma pessoa narcisista, não tem como ter respeito por uma pessoa que só pensa nela mesma”, falou.

Em outro áudio, Bia Miranda relembra uma frase dita por Jenny. “Ela olhou pra mim e falou que ela não precisava de mim porque eu não tinha nada a oferecer pra ela. Então, o meu amor de filha não significa nada pra ela”, contou. “Eu cansei de ficar sendo humilhada por ela”, acrescentou.

Por fim, a ex-Fazenda falou sobre as mentiras contadas pela mãe nas redes sociais. “Minha mãe já mentiu muito na rede social. Já mentiu sobre a minha avó e hoje ela mentiu sobre mim. E eu não aceito isso. Se ela quer ser famosa, tem que ser com verdade, não com mentira”, encerrou.