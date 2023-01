Beyoncé? Fala de Dino sobre investigação em Brasília viraliza no Twitter; entenda

Dessa vez sobrou até para a cantora Beyoncé. Uma fala do ministro da Justiça Flávio Dino sobre as investigações dos atos terrorista na Esplanada dos Ministérios no último domingo (8), em Brasília, viralizou nas redes sociais.

No trecho de seu discurso, Dino afirma que "não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C".

Uma semelhança na pronúncia do nome da artista, 'Beyoncé', com "A, B ou C", confundiu internautas, que comentaram, aos risos, que o ministro se referia à diva pop norte-americana.

A piada chegou ao próprio ministro que, de forma descontraída, esclareceu em publicação no Twitter que "não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos".

Veja publicação de Flávio Dino sobre Beyoncé

Usuários da rede social aproveitaram o momento para brincar sobre o "sumiço" de Beyoncé após o lançamento do último álbum da artista, "Renaissance", em julho do ano passado.

"Tem que investigar sim! Lançou um álbum e sumiu"; "Ufa, que susto! É sexta-feira 13 e não 1° de abril" e "Ainda assim, achamos que cabe investigação para sabermos o que aconteceu com o sumiço dos clipes do Renaissance" foram alguns dos comentários dos fãs.