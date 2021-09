Beyoncé completa 40 anos de idade; veja melhores momentos da cantora no Brasil

A cantora Beyoncé completa 40 anos de idade neste sábado (4). Uma das divas pop mais celebradas da atualidade, a dona de hits como 'Single Ladies' e 'Run the World' já coleciona quase 30 Grammys e 79 indicações a um dos maiores prêmios da música em 28 anos de carreira.

No ano de 2013, Fortaleza foi um destinos da turnê da artista no Brasil, "The Mrs. Carter Show". À época, cerca de 35 mil pessoas estiveram presentes na Arena Castelão para ver o espetáculo.

Beyoncé começou a cantar no grupo Girl’s Tyme que, em meados dos anos 1990, se tornou o conhecido Destiny's Child. Em 2003, a cantora lançou o primeiro álbum solo, Dangerously in Love, estreando em primeiro lugar na Billboard 200.

Revolucionária, a fama de Beyoncé não é para menos. Em 2016, lançou o sexto álbum de estúdio, Lemonade, com tom de exaltação à mulher negra.

Em 2019, a apresentação emblemática no Festival Coachella de 2018 se tornou documentário. 'Homecoming' está disponível na Netflix e mostra ainda os bastidores do show da cantora.

Veja os melhores momentos de Beyoncé no Brasil:

Show em Fortaleza

A capital cearense foi a primeira cidade da tour "The Mrs. Carter Show". Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste na época, a música de abertura foi Run The World (Girls), seguida de outra bastante aguardada, End of Time, ambas do último disco da cantora na época, “4”.

Em coletiva, Beyoncé foi só elogios ao Brasil. “É um povo de tanta paixão e espírito, estava mesmo querendo voltar. O Brasil é um dos meus lugares favoritos no mundo”.

Durante a apresentação da música "Halo", a cantora fez menção ao fotojornalista André Salgado, fã da cantora, que havia falecido, vítima de uma queda acidental em um prédio, poucos meses antes do show.

Funk no Rock in Rio

Certamente uma das aparições mais famosas no Brasil é a apresentação de Beyoncé no Festival Rock in Rio de 2013, quando fez questão de surpreender o público com o 'Passinho do Volante'. Ao som de 'ah lelek lek lek', a diva pop se jogou no funk.

Folga em Trancoso (BA)

Durante a temporada de turnê no Brasil, em 2013, a cantora aproveitou alguns dias de folga em Trancoso, na Bahia, em uma casa alugada para ela e a família, conforme informações do G1.

Antes de realizar o último show no País, em Brasília, Beyoncé agitou a população local ao passear pelas ruas do distrito, onde foi vista brincando com crianças de uma escola municipal da localidade.

Legenda: Beyoncé passeou pelas ruas de Trancoso Foto: Janaína Silva/Arquivo pessoal

Combate à fome

A relação com o Brasil vai para além dos shows. Neste ano, o projeto social da cantora, BeyGood, realizou ação 'Tem Gente com Fome' para ajudar famílias brasileiras em situação de insegurança alimentar, miséria e violência.

"Tem gente faminta! Um ano após o início da pandemia do coronavírus, quase 500 mil vidas foram perdidas em decorrência da doença no Brasil e milhões de desempregados, famintos e miseráveis", dizia o texto publicado nas redes sociais.

Uma arte com a frase "Braziian Lives Matter" acompanhada da bandeira do Brasil foi postada no Instagram da organização social de Beyoncé

"Paulo Gustavo, descanse em paz"

Grande fã de Beyoncé, Paulo Gustavo recebeu homenagem no site oficial da cantora, após falecer por complicações da Covid-19 em maio deste ano.

"Paulo Gustavo, descanse em paz", diz o tributo, ao lado de uma foto do ator. Paulo era fã de Beyoncé e assistiu a alguns shows da cantora.

Legenda: Site oficial da cantora prestou homenagem ao humorista Foto: Reprodução

Na peça 220 volts, em fevereiro de 2014, o ator interpretou a cantora e fez coreografias de Bey, com direito ao figurino, dançarinos e ventiladores típicos da estrela.

Músicas mais ouvidas

