Beyoncé apaga fotos de perfis das redes sociais e fãs especulam lançamento de novo álbum

Fãs de Beyoncé estão ansiosos desde o fim da noite dessa quinta-feira (9), pois a cantora tirou todas as fotos de perfil de suas redes sociais e também do canal do YouTube. Há especulações que seja uma pista de que vem um novo álbum por aí, o "B7", ou simplesmente o sétimo disco de estúdio da carreira da norte-americana.

O nome da artista está nos assuntos mais comentados das redes sociais. A expectativa foi lançada pois "Lemonade", em 2016, e "Beyoncé", em 2013, chegaram de surpresa e sem aviso durante as madrugadas.

Legenda: Conta da cantora estão sem foto Foto: Reprodução

Outro indício é que no site oficial da cantora quando se digita o endereço "https://beyonce.com/album/b7/", a pessoa é direcionada a uma página em branco com a frase "Nós quebramos a internet. Tente de novo".

Seis anos sem inéditas

Apesar de não lançar um projeto solo há seis anos, Beyoncé não ficou longe da música. No ano passado, ela cantou "Be Alive", trilha sonora do filme "King Richard" e inclusive apresentou a canção no Oscar 2022. Em 2019, ela lançou "The Lion King: The Gift", a trilha sonora do filme "O Rei Leão".

Em 2018, ela e o marido Jay-Z se lançaram como uma dupla chamada "The Carters" e lançaram o álbum colaborativo chamado "Everything is Love".