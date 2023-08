Benjamin morre em 'Vai na Fé'? Veja o destino do personagem no final da novela

Após meses enfrentando diversas provações para ficar com a amada, o advogado Ben terá um último desafio antes de conseguir o seu “felizes para sempre”. No último capítulo de “Vai na Fé”, exibido na noite desta sexta-feira (11), o personagem de Samuel de Assis travará um embate com o vilão da trama e ficará de frente com a morte.

O embate entre a dupla acontecerá após um acerto de contas entre Theo e seu ex-cúmplice, Orfeu, que acabou sendo assassinado pelo antagonista. De acordo com o Observatório da TV, o vilão, então, tentará acabar com a vida de Benjamin.

BEN MORRE EM ‘VAI NA FÉ’?

Em cenas finais que prometem tirar o fôlego do telespectador, o advogado conseguirá escapar da tentativa de homicídio. O destino dos melhores amigos de infância, porém, voltará a se cruzar em um dos momentos mais sonhados por Ben: seu casamento com Sol.

Enquanto o casal de protagonistas se prepara para o tão esperado “sim”, o vilão aparecerá na cerimônia, disfarçado como garçom, e tentará sequestrar a mocinha. Porém, mais uma vez, os planos do vilão serão frustrados pelo advogado, que consegue interceptá-lo e levá-lo à Justiça.

Por fim, Ben e Sol finalmente conseguirão realizar seu sonho, casando-se em um evento inesquecível.

ONDE ASSISTIR O ÚLTIMO CAPÍTULO DE ‘VAI NA FÉ’?

Exibido na “faixa das sete”, o último capítulo de “Vai na Fé” vai ao ar nesta sexta-feira (11), às 19h40, no horário de Brasília. O folhetim é produzido e transmitido pela Rede Globo.