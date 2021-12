Ben Affleck diz que 'ainda estaria bebendo' se estivesse casado com Jennifer Garner

O ator americano Ben Affleck causou polêmica ao falar sobre o fim do casamento com Jennifer Garner no programa de rádio The Howard Stern Show, nesta terça-feira (14). Ele declarou que ainda estaria no vício do álcool, se permanecesse casado.

"Nós teríamos acabado nos agredindo. Eu provavelmente ainda estaria bebendo. Parte do motivo pelo qual eu comecei a beber é porque me sentia preso", declarou o ator. Ben Affleck foi internado primeira vez em uma clínica de reabilitação logo após o divórcio.

"Eu estava tipo 'eu não posso ir embora por conta dos meus filhos, mas não estou feliz, o que eu faço?' E o que eu fazia era beber uma garrafa de uísque e dormir no sofá, o que no fim não era a solução", declarou o ator.

Ben Affleck e Jennifer Garner se casaram em 2005 e são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de 9.

Ainda no bate-papo, o ator garantiu que a separação dos dois foi amigável: "Nós tivemos momentos de tensão? Brigas pela custódia? Foi difícil? Nós ficamos bravos? Sim. Mas tudo foi feito com muito respeito. Eu sabia que ela era uma boa mãe e sempre torci para que ela soubesse que eu era um bom pai. Eu sei que eu era".

O ator falou ainda sobre o processo de recuperação do alcoolismo, contando ter demorado cerca de um ano e meio para ficar sóbrio novamente. "A cura para o vício é o sofrimento. Você sofre o bastante para que algo em você diga 'eu cansei'. Eu tive sorte pois atingi esse ponto antes de perder as coisas que são mais importantes pra mim".

