Beatriz Reis comemora aniversário de 25 anos com festão e amigos famosos

Beatriz Reis, a Bia do Brás do BBB 24, comemorou a chegada de seus 25 anos com um festão de aniversário nesse sábado (31.05), no condomínio em que mora em Atibaia, no interior de São Paulo.

A ex-BBB reuniu cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos famosos, como os ex-participantes do Big Brother Brasil, Michel, Aline Patriarca e Vinicius e Wanessa Camargo, que fez um show no evento.

"Esse aniversário tem um significado muito especial pra mim. Completar 25 anos nesse momento da minha vida, com tantas conquistas, me faz olhar para trás com gratidão e pra frente com ainda mais vontade de crescer", disse a apresentadora para os convidados.

Look especial

Mais cedo, Bia mostrou aos mais de 5 milhões de seguidores o look escolhido para a comemoração. Ela apostou em um vestido curto no modelo “tomara que caia” azul com estampa de rosas vermelhas. O responsável pelo look foi Marcelo Zantti e stylist Matheus Melzani e Igor Garcia.

"Um look especial para um dia mais que especial. Eu amo celebrar a vida e estar entre amigos, então juntar esses danados incríveis aqui em casa é uma alegria imensa! Bora comemorar os 25 anos", escreveu.

Ela também deu detalhes da preparação durante todo o sábado através dos stories do Instagram, desde a hora de se maquiar até o momento em que os convidados começaram a chegar. O momento também contou com apresentação da dupla Jean e Gusttavo.

Nos comentários das publicações compartilhadas pela influenciadora, outros amigos famosos a felicitaram. “Parabéns, querida”, disse Eliana. “Parabéns! Viva você! Chuva de benção", escreveu Dado Dolabella. Pocah, Gil do Vigor e Isabelle Nogueira também desejaram um feliz aniversário à Bia.