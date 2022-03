BBB22: Quem foi ao almoço do anjo hoje, domingo (27)?

Paulo André é o Anjo da semana no Big Brother Brasil (BBB) 22. O vencedor da disputa ganha um almoço, além de imunizar um participante na formação do próximo paredão e escolher quem vai para o Castigo do Monstro.

Os convidados para o almoço do Anjo nesta semana são Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Veja como foi a decisão do Anjo da Semana

líder, Linn da Quebrada, sorteou a ordem dos competidores que participam da dinâmica. Os brothers seguem, neste momento, no Provódromo.

Além de Linna, os participantes Gustavo, Eliézer, ficam de fora da dinâmica.

Confira a ordem da prova:

QUARTAS DE FINAL

Lucas X Pedro Scooby: Pedro Scooby avançou para a semifinal.

Jessilane X Eslovênia: Jessilane avançou para a semifinal.

D.G X Natália: Natália avançou para a semifinal.

Arthur X Paulo André: Paulo André avançou para a semifinal.

SEMIFINAL

Pedro Scooby X Jessilane: Pedro Scooby garantiu vaga para a final.

Natália X Paulo André: Paulo André garantiu vaga para a final.

FINAL

Pedro Scooby X Paulo André: Paulo André venceu a Prova do Anjo (Eslovênia e Lucas foram escolhidos para o Castigo do Monstro)

Dinâmica da prova

Serão realizadas disputas em que dois jogadores disputam entre si em quatro fases. Os quatro vencedores da primeira disputa se enfrentam novamente entre si, criando uma semi-final. Os dois últimos se enfrentam na etapa final. O vencedor é o novo Anjo.

Na prova deste sábado, os competidores iniciam a disputa em uma base giratória onde ficam até a autorização para a segunda etapa.

Depois, sob efeito de tontura, eles precisam lançar bolinhas em uma esteira para derrubar objetos, como numa espécie de boliche, o mais rápido possível.

Vence quem conseguir todos os objetos e apertar primeiro o botão que encerra a prova.

Formação de paredão

Durante a dinâmica do domingo (27), primeiro o anjo da semana imuniza alguém. Em seguida, a líder Linna indica alguém ao paredão.

Os brothers votam. Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão, mas apenas o primeiro terá direito a um contragolpe. Se caso duas pessoas empatarem no primeiro lugar, as duas devem dar o contragolpe, em consenso, no confessionário.

Se mais de duas pessoas empatarem em primeiro lugar, o líder terá que escolher quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem apenas dois emparedados. Eles terão que decidir em consenso o contragolpe.

O mesmo ocorre caso haja empate no segundo lugar. O líder vai escolher quem ele quer salvar, até que sobre apenas um emparedado. Os dois mais votados da casa e o indicado no contragolpe disputam a prova bate-volta.