Quem foi ao almoço do anjo hoje no BBB 22?

Pela terceira vez, Arthur Aguiar é o anjo da semana no Big Brother Brasil (BBB) 22. Com isso, o ator teve direito a uma refeição especial neste domingo (13).

Com todos reunidos na sala ainda em clima de ressaca após a festa comandada pela cantora Luiza Sonza, neste sábado (12), o ator leu o anúncio do evento e convidou seus colegas de confinamento: Scooby, P.A. (Paulo André) e D.G. (Douglas Silva).

No presente do anjo, uma amiga, o pai, a esposa e a filha de Arthur Aguiar gravaram mensagens de encorajamento e felicitações ao brother.

Prova do Anjo

A prova do Anjo, que aconteceu no sábado (12), foi um quiz com perguntas e respostas com base em vídeos do TikTok. Os brothers Arthur Aguiar e Paulo André foram os finalistas da prova que consagrou Arthur, mais uma vez, o anjo da semana.

Essa é a 3ª vez que o ator é anjo no reality show, sendo a segunda vez consecutiva.

Todos participaram da prova menos Lucas que é o líder da semana. A casa foi dividida em dois grupos, com os brothers escolhendo os coletes aleatoriamente com os números equivalentes à ordem que participariam da disputa.

Castigo do Monstro

O anjo Arthur escolheu Eliezer e Vinicius para cumprir o Castigo do Monstro desta semana, que é o Monstro Melancia. Eles terão que carregar a fruta por todo lugar da casa.

A mensagem do castigo diz o seguinte: "Monstro Melancia. Vocês querem aparecer ainda mais no BBB 22? Nem precisam colocar a melancia no pescoço. Basta carregá-la o tempo todo pela casa. É isso que os castigados deverão fazer. Não poderão largar a melancia de jeito nenhum. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa".