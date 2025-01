BBB 25: Que horas começa o reality nesta quinta (16)? Veja programação

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta quinta-feira (16), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a primeira Prova do Líder da edição.

Ainda não há detalhes sobre a disputa que irá consagrar a dupla de líderes, mas a expectativa tomou conta da casa mais vigiada do Brasil.

A semana está intensa no confinamento, com direito a uma prova de resistência que garantiu imunidade às cearenses Renata e Eva, um Sincerão e o primeiro Show de Quarta com Anitta.

Lembrando que a dupla Joselma e Guilherme também está imune, por ter sido a última a entrar no jogo, com decisão por voto popular. O primeiro Paredão deve ser formado no domingo (20).

Veja também Zoeira Dança de Daniele Hypolito em show de Anitta no BBB 25 vira meme Zoeira Quando será formado o primeiro paredão do BBB 25? Saiba as próximas dinâmicas do reality

Que horas começa o BBB?

O BBB terá início às 22h25 desta quinta-feira (16), na TV Globo, logo após a exibição da novela "Mania de Você". O programa deve ser encerrado por volta das 23h40.

Os telespectadores também poderão acompanhar o reality show por meio do Globoplay, que disponibiliza acesso exclusivo ao sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes.