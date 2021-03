BBB 21: 'Tem seis anos que eu estou apaixonado', diz Arthur a Fiuk durante Festa do Líder

Durante a Festa do Líder Rodolffo, nesta quinta-feira (11), os brothers Arthur, Caio e Fiuk cantaram o trecho da música "Recairei" (Eu já te superei, certeza eu superei), da banda Os Barões da Pisadinha. Logo após, o instrutor de crossfit afirma: "Tem seis anos que estou apaixonado".

No embalo da canção, o fazendeiro havia falado: "Eu superei, não. Viu?", e o Arthur acrescentou: "Nunca supera". Em seguida, o ator e cantor alfinetou o capixaba: "Você não supera mesmo. Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera".

Logo após, o instrutor de crossfit responde, sem falar da rivalidade no Big Brother Brasil (BBB) 21: "Tem seis anos que eu estou apaixonado. Eu estou falando de amor da minha vida", e o brother paulista fala ele "sair com este papo".

'Estranho gostar de alguém'

Na segunda-feira (8), dia que antecedeu a "eliminação" de Carla Diaz no Paredão Falso, com quem se envolveu no reality show, o instrutor de crossfit revelou que o último namoro que teve foi há há seis anos.

"Para mim, é estranho gostar de alguém. Tem muito tempo que eu não gosto de alguém, de estar conhecendo alguém, de estar se envolvendo, para mim não é fácil esse sentimento. Não é à toa que estou há seis anos solteiro", contou o brother.