'Batgirl' pode ser lançado no fim de 2022, adianta produtor

O produtor do filme 'Batman', Michael Uslan, revelou que o filme 'Batgril' já tem um mês previsão para estreia: até o fim deste ano. A informação foi divulgada após o compartilhamento de uma foto de Michael Keaton, com a sobra do homem-morcego. "E vindo em novembro... dezembro... ou quando for... Michael Keaton retorna", escreveu o cineasta.

Em 'Batgirl', Keaton retorna ao personagem, que interpretou em 'Batman - O Retorno', de 1992. Ele também deve reprisar o papel no filme The Flash.

Produção do streaming

Além disso, o longa ainda contará com um elenco de peso. Leslie Grace deve interpretar a Batgirl, J.K. Simmons aparecerá como o Comissário Gordon, e Brendan Fraser fará o vilão da história.

Até o momento, a data oficial de lançamento não foi confirmada, mas ele ficará disponível diretamente no catálogo da HBO Max. A direção ficará a cargo da dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah, com roteiro de Christina Hodson.